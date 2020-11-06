В Армении подтверждено 2 210 новых случаев COVID-19: вылечились 1 647 больных

По состоянию на 6 ноября в Армении всего подтверждено 101 773 случая COVID-19, 61 782 заболевших выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 38 088 пациентов. За последние сутки проведено 5 202 теста, а в общем счете 428 687.

Таким образом, подтверждено 2 210 новых случаев COVID-19, выздоровели 1 647 пациентов.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 1 506 летальных исходов (увеличились на 30).

Зафиксировано 7 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 390.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.

Лилит Демурян