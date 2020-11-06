Сирия осталась без электричества
10:41, 6 Ноябрь, 2020
Территория всей Сирии осталась в пятницу без электричества из-за аварии, подачу электроэнергии восстанавливают постепенно. Как передает Арменпресс, об этом сообщило министерство электроэнергии САР.
"Полностью отключилось электричество в Сирии вследствие аварии на линии", - цитирует гостелеканал Ikhbariya сообщение пресс-службы ведомства.
"Ведутся работы по постепенному восстановлению подачи электроэнергии", - сообщило министерство.
В сообщении не указываются причины аварии.
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