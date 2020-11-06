Сирия осталась без электричества

Территория всей Сирии осталась в пятницу без электричества из-за аварии, подачу электроэнергии восстанавливают постепенно. Как передает Арменпресс, об этом сообщило министерство электроэнергии САР.

"Полностью отключилось электричество в Сирии вследствие аварии на линии", - цитирует гостелеканал Ikhbariya сообщение пресс-службы ведомства.

"Ведутся работы по постепенному восстановлению подачи электроэнергии", - сообщило министерство.

В сообщении не указываются причины аварии.