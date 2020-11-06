Саркис Адамян в составе “Хоффенхайма” стал автором дубля: Лига Европы

Полузащитник национальной сборной Армении по футболу Саркис Адамян в матче Лиги Европы стал автором дубля.

Как передает «Арменпресс», в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы “Хоффенхайм” встретился с командой “Слован Либерец”. “Хоффенхайму” удалось одержать победу с крупным счетом - 5:0.

Саркис Адамян, хотя и не был в стартовом составе “Хоффенхайма”, но выйдя на замену на 61-й минуте, за 15 минут стал автором дубля.

После этой победы “Хоффенхайм” - лидер группы.