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Саркис Адамян в составе “Хоффенхайма” стал автором дубля: Лига Европы

Саркис Адамян в составе “Хоффенхайма” стал автором дубля: Лига Европы

Полузащитник национальной сборной Армении по футболу Саркис Адамян в матче Лиги Европы стал автором дубля.

Как передает «Арменпресс», в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы “Хоффенхайм” встретился с командой “Слован Либерец”. “Хоффенхайму” удалось одержать победу с крупным счетом - 5:0.

Саркис Адамян,  хотя и не был в стартовом составе “Хоффенхайма”, но выйдя на замену на 61-й минуте, за 15 минут стал автором дубля.

После этой победы “Хоффенхайм” - лидер группы.


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