Операция по уничтожению азербайджанских диверсионных групп в районе Шуши продолжается и будет продолжена. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Да, в некоторых участках бои продолжаются и продолжатся, но ситуация не фатальная. Существуют технические и логистические трудности, но операция по уничтожению врага в районе Шуши будет продолжена», - сказал Ованнисян.

По словам представителя Минобороны, на фронте продолжающейся войны в Нагорном Карабахе противник снова попытался небольшими группами продвинуться практически на всех направлениях при поддержке артиллерийского огня, но был отброшен назад, неся потери.

«В течение дня в северном, центральном, южном направлениях, на участке Красного рынка враг небольшими группами с небольшим количеством бронетехники и при поддержке артиллерии пытался продвинуться, но потерпел неудачу и понес потери», - сказал Ованнисян.