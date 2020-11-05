Два депутата Бундестага Германии потребовали от Меркель ввести санкции против Алиева

Депутаты Бундестага Германии, вице-председатели парламентской группы дружбы Германия-Южный Кавказ, Альберт Вайлер (Христианско-демократический союз) и Тилль Мансманн (Свободная демократическая партия) с открытым письмом обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель. Как сообщает Арменпресс, они выпустили совместный пресс-релиз, в котором содержится призыв к канцлеру Ангеле Меркель ввести санкции в отношении президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также других политических деятелей Азербайджана.

Депутаты Бундестага подчеркнули: «Мы ссылаемся на вопиющие нарушения Азербайджаном гуманитарного права, которые привели к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.

Президент Азербайджана И. Алиев сказал в интервью Немецкому общественному телевидению в конце октября, что целью развязанной им войны была депортация армян Нагорного Карабаха. Это этническая чистка, которую следует осудить как военное преступление.

При этом против мирного населения Нагорного Карабаха были применены запрещенные кассетные бомбы, а также были показаны видеозаписи расстрела и обезглавливания армянских военнопленных. Сирийским экстремистским наемникам были обещаны по 100 долларов за каждого обезглавленного армянина.

Санкции должны включать замораживание счетов, запрет на въезд в ЕС, запрет на использование европейских авиакомпаний, а также прекращение транзакций с немецкими и европейскими банками».