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На участках Карин Така и Лисагора уничтожены группы азербайджанских ВС

На участках Карин Така и Лисагора уничтожены группы азербайджанских ВС

В зоне азербайджано-арцахского конфликта 5 ноября продолжились боевые действия, в ходе которых ВС Азербайджана в разных направлениях предприняли попытки наступления, которые были нейтрализованы в результате действий подразделений Армии обороны. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Республики Арцах.

«В частности, замеченные в районе Карин Така и Лисагора небольшие вражеские группы были уничтожены снайперским огнем и другими средствами огня наших ВС. В направлении Шуши было замечено скопление бронетехники врага, которая также была уничтожена прицельным огнем подразделений Армии обороны.

Операции по поиску и уничтожению диверсионных групп продолжаются», - говорится в сообщении.


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