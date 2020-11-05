РФ видит опасность возникновения террористического анклава в Закавказье

Москва получила информацию о переброске боевиков с Ближнего Востока в Нагорный Карабах, такие действия чреваты возникновением террористического анклава в Закавказье. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По поступающей информации в настоящее время осуществляется переброска членов международных террористических организаций с ближнего Востока - у которых, как мы уже говорили, руки по локоть в крови - в зону нагорно-карабахского конфликта. Причем речь идет о радикально настроенных наемниках", - заявила Захарова на брифинге.

"Все это не может не вызывать у нас серьезную обеспокоенность, поскольку в перспективе такое развитие ситуации чревато возникновением нового террористического анклава, теперь уже в Закавказье", - отметила Захарова.

Она добавила, что Россия сделала заявление об этом сразу после получения соответствующих данных.