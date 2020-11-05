РФ снова подчеркивает недопустимость вмешательства внешних сил в нагорно- карабахский конфликт

Россия призывает стороны нагорно-карабахского конфликта проявлять крайнюю сдержанность, избегать ударов по гражданскому населению, не допускать вмешательства внешних сил. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В течение недели обстановка в зоне нагорно-карабахского конфликта оставалась напряженной, отмечались взаимные обстрелы по всей линии боевого соприкосновения сторон, целями становились и гражданские объекты. Мы призываем стороны проявлять крайнюю сдержанность, избегать ударов по гражданскому населению, не допускать вмешательства внешних сил», - отметила Захарова.

Она добавила, что необходимо на практике вести дело к прекращению огня, деэскалации напряженности и возобновлению переговоров в целях достижения мирного урегулирования на основе базовых принципов.