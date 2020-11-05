В то время как Турция направляет в Азербайджан новую группу наемников, 342 боевика вернулись в Сирию
16:34, 5 Ноябрь, 2020
В то время как Турция направляет в Азербайджан новую группу наемников, состоящую из 230 членов, 342 боевика вернулись в Сирию. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Сирийский центр защиты прав человека.
4 ноября центр задокументировал данные девяти убитых боевиков. За это время по данным центра, было убито 240 боевиков, из которых 183 трупа были перевезены в Сирию, остальные остались в Азербайджане. Кроме этого, армянские ВС взяли в плен двух сирийских боевиков.
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