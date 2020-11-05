Группа депутатов Парламента Чехии выразила солидарность и поддержку армянскому народу

Группа депутатов Палаты депутатов парламента Чешской республики выразила свою поддержку и солидарность армянскому народу, осудив агрессивные артиллерийские и воздушные удары по мирному армянскому населению и гражданским объектам Степанакерта и других районов Нагорного Карабаха, включая и применение запрещенного оружия, а также вовлеченность Турции и членов террористических организаций в конфликт.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала руководитель парламентской группы дружбы Армения-Чехия Гаяне Абраамян, подчеркнув, что депутаты подчеркнули необходимость оказания гуманитарной помощи мирному населению Нагорного Карабаха.

Гаяне Абраамян опубликовала текст заявления, который представляем ниже.

“Мы, нижеподписавшиеся депутаты Парламента Чехии, осознавая, что армянский народ является преемником первого христианского государства, которому очень часто угрожали внешние враги и напоминая о резолюции о признании Геноцида армян 1915 года в Османской империи, принятой 25 апреля, выражаем нашу поддержку и солидарность.

В связи с возобновлением вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, инициированного азербайджанской армией в последние дни сентября, и нарушениями режима прекращения огня между двумя воюющими сторонами

- осуждаем агрессивные артиллерийские и воздушные удары, включая применение запрещенного оружия в отношении армянского населения и гражданских объектов Степанакерта и других территорий Нагорного Карабаха

- осознаем, что нынешняя ситуация катастрофична и может стать одной из самых больших гуманитарных катастроф последних лет

- понимаем, что участие членов организации “Исламского государства” или других террористических организаций ставит под угрозу безопасность всего мира

- выражаем наше несогласие с участием Турции в этом конфликте, поскольку это может дестабилизировать ситуацию во всем кавказском регионе, и призываем правительство Турции прекратить военное участие в конфликте

- призываем все стороны конфликта прекратить бои, соблюдать договоренности о перемирии и сделать возможным достойные захоронения погибших

- просим, чтобы все участники вернулись к изначальной линии прекращения огня и к переговорному столу, что позволит найти действенное и стабильное решение взаимных споров

- мы полностью поддерживаем необходимость оказания гуманитарной помощи мирному населению Нагорного Карабаха.

- просим правительство Чехии в Европейском Союзе и в ООН, а также в других международных организациях руководствоваться духом вышеупомянутых принципов”.

Гаяне Абраамян выразила признательность руководителю группы дружбы Чехия-Армения Палаты депутатов Чехии Мареку Бенде и всем другим депутатам, оказавшим содействие и солидарность.