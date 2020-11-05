Итальянские общины Дрена и Бледжо Супериоре признали независимость Арцаха
15:58, 5 Ноябрь, 2020
Итальянские общины Дрена и Бледжо Супериоре признали независимость Арцаха. «Арменпресс» сообщает об этом ос ссылкой на страницу в Facebook посольства Армении в Италии.
“Выражаем нашу благодарность общине Дрена и общине Бледжо Супериоре за признание независимости Республики Арцах”, - говорится в записи посольства.
Независимость Арцаха ранее признали итальянский регион Ломбардия, города Азоло, Палермо, Черкиара-ди-Калабрия.
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