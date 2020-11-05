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Итальянские общины Дрена и Бледжо Супериоре признали независимость Арцаха

Итальянские общины Дрена и Бледжо Супериоре признали независимость Арцаха

Итальянские общины Дрена и Бледжо Супериоре признали независимость Арцаха. «Арменпресс» сообщает об этом ос ссылкой на страницу в Facebook посольства Армении в Италии.

“Выражаем нашу благодарность общине Дрена и общине Бледжо Супериоре за признание независимости Республики Арцах”, - говорится в записи посольства.

Независимость Арцаха ранее признали итальянский регион Ломбардия, города Азоло, Палермо, Черкиара-ди-Калабрия.


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