Итальянские общины Дрена и Бледжо Супериоре признали независимость Арцаха. «Арменпресс» сообщает об этом ос ссылкой на страницу в Facebook посольства Армении в Италии.

“Выражаем нашу благодарность общине Дрена и общине Бледжо Супериоре за признание независимости Республики Арцах”, - говорится в записи посольства.

Независимость Арцаха ранее признали итальянский регион Ломбардия, города Азоло, Палермо, Черкиара-ди-Калабрия.