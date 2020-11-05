МИД Армении по вопросу признания Арцаха находится на постоянной связи с коллегами из ЕС: замминистра

Министерство иностранных дел Республики Армения по вопросам признания независимости Арцаха, признания права народа Арцаха на самоопределение и по другим вопросам находится в постоянном контакте с партнерами Евросоюза. Как сообщает «Арменпресс», об этом 5 ноября на совместном заседании комиссий Национального собрания заявил замглавы МИД Авет Адонц.

“Мы находимся в ежедневном контакте с нашими европейскими партнерами, работаем по нескольким направлениям, начиная с признания независимости Арцаха и права народа Арцаха на самоопределение. Остальные вопросы касаются санкций, гуманитарной помощи, которая должна быть очень адресной, направленной нашим перемещенным соотечественникам, число которых довольно велико”, - сказал Адонц.

Заместитель министра отметил, что в наши дни многие европейские города признают независимость Арцаха, что является очень важным шагом для обеспечения дальнейшего развития этого вопроса.

“Государства признают независимость Арцаха на уровне местного самоуправления. Мы считаем это очень важным шагом для обеспечения дальнейшего развития. Есть и предварительные договоренности, и достаточно серьезные дискуссии по реализации более качественных актов”, - представил замминистра.

Ранним утром 27 сентября на линии соприкосновения с Арцахом Азербайджан начал широкомасштабные боевые действия с привлечением турецких наемников. Обстрелам подвергаются мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт, и город-крепость Шуши, города Мартуни, Мартакерт, в результате чего в разных районах Республики Арцах гибнут мирные жители.

Норайр Шогикян