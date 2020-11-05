У Армении нет недостатка в друзьях: министр иностранных дел Республики Армения

У Армении нет недостатка в друзьях.

Как передает «Арменпресс», об этом при обсуждении проекта закона “О государственном бюджете” на совместном заседании постоянных комиссий НС Армении по внешним отношениям и по финансово-кредитным и бюджетным вопросам, заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Депутат фракции “Просвещенная Армения” Аркадий Хачатрян заявил: “Если бы мы на дипломатию тратили бы больше денег, то сегодня, вероятно, у нас было бы больше союзников, которые были бы готовы проливать кровь рядом с нами. Как Вы думаете, такое могло бы быть?”

Зограб Мнацаканян ответил, что он не стал бы так недооценивать рабочие и политические позиции Армении в международных отношениях, также и не переоценивать. Ссылаясь на ресурсы, он сказал. “ Недостаточно не только ресурсов. Если система не реформирована должным образом и не преследует реальное запланированное наращивание потенциала, эти деньги не могут привести к качественным изменениям. Мы уже говорили о том, что бюджет МИД Армении был очень экономичным”.

Министр отметил, что благодаря очень четким подходам премьер-министра, удалось достичь вышеупомянутой цели. “Не просто говорить о финансах, а говорить о финансах, которые имеют целенаправленный характер и имеют значение в среднесрочном планировании для укрепления институционального потенциала”, - сказал Мнацаканян.

Министр не согласился с депутатом и по тому высказыванию, что у Армении в мире нет друзей. “У нас нет недостатка в друзьях. Мы - страна-партнер на разных площадках, на разных направлениях. Мы очень четко понимаем логику наших внешнеполитических приоритетов. Эта логика построена на главной цели - отстаивании наших национальных интересов. Наша архитектура национальной безопасности строится очень сознательно”, - ответил Мнацаканян.

Анна Григорян