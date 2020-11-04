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В Турции обсудили возможность членства Азербайджана в НАТО

В Турции обсудили возможность членства Азербайджана в НАТО

В Турции обсудили возможность членства Азербайджана в НАТО. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на агентство Anadolu, турецкий аналитик по безопасности Мете Ярар не исключил возможности членства Азербайджана в НАТО.

Говоря о роли России в нагорно-карабахском конфликте, он отметил, что Россия не хочет иметь еще одну проблему в регионе, но не исключил, что Азербайджан, Грузия и Украина присоединятся к НАТО, что станет большим «кошмаром» и «несчастьем» для России.


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