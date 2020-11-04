СНБ Армении опубликовала видео о значительных успехах пограничных войск на передовой
21:03, 4 Ноябрь, 2020
Служба национальной безопасности Республики Армения опубликовала видео о значительных успехах пограничных войск СНБ на передовой в войне, развязанной Азербайджаном против Арцаха.
«На видео ниже показаны эпизоды значительных успехов на передовой и значительных потерь противника в результате бдительности и правильного выполнения боевой задачи пограничными войсками СНБ Армении», - сообщили Арменпресс в пресс-центре СНБ Армении.
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