СНБ Армении опубликовала видео о значительных успехах пограничных войск на передовой

Служба национальной безопасности Республики Армения опубликовала видео о значительных успехах пограничных войск СНБ на передовой в войне, развязанной Азербайджаном против Арцаха.

«На видео ниже показаны эпизоды значительных успехов на передовой и значительных потерь противника в результате бдительности и правильного выполнения боевой задачи пограничными войсками СНБ Армении», - сообщили Арменпресс в пресс-центре СНБ Армении.