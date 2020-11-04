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СНБ Армении опубликовала видео о значительных успехах пограничных войск на передовой

СНБ Армении опубликовала видео о значительных успехах пограничных войск на передовой

Служба национальной безопасности Республики Армения опубликовала видео о значительных успехах пограничных войск СНБ на передовой в войне, развязанной Азербайджаном против Арцаха.

«На видео ниже показаны эпизоды значительных успехов на передовой и значительных потерь противника в результате бдительности и правильного выполнения боевой задачи пограничными войсками СНБ Армении», - сообщили Арменпресс в пресс-центре СНБ Армении.


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