В штабе Байдена заявили о победе на выборах

В штабе кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена заявили о его победе на выборах, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"Мы побеждаем на выборах, мы выиграли выборы. И мы будем защищать эти выборы", — объявил на виртуальной пресс-конференции советник штаба адвокат Боб Бауэр.

Он подчеркнул, что в штабе демократа не беспокоятся по поводу возможных обращений в суд, вплоть до Верховного суда, представителей кандидата от республиканцев — действующего президента Дональда Трампа.