Время в Ереване: 11:07:36,   4 Ноябрь

В штабе Байдена заявили о победе на выборах

В штабе Байдена заявили о победе на выборах

В штабе кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена заявили о его победе на выборах, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"Мы побеждаем на выборах, мы выиграли выборы. И мы будем защищать эти выборы", — объявил на виртуальной пресс-конференции советник штаба адвокат Боб Бауэр.

Он подчеркнул, что в штабе демократа не беспокоятся по поводу возможных обращений в суд, вплоть до Верховного суда, представителей кандидата от республиканцев — действующего президента Дональда Трампа.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации