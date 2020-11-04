В штабе Байдена заявили о победе на выборах
20:48, 4 Ноябрь, 2020
В штабе кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена заявили о его победе на выборах, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.
"Мы побеждаем на выборах, мы выиграли выборы. И мы будем защищать эти выборы", — объявил на виртуальной пресс-конференции советник штаба адвокат Боб Бауэр.
Он подчеркнул, что в штабе демократа не беспокоятся по поводу возможных обращений в суд, вплоть до Верховного суда, представителей кандидата от республиканцев — действующего президента Дональда Трампа.
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