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Автор проекта WarGonzo поделился впечатлениями от встречи с президентом Арцаха

Автор проекта WarGonzo поделился впечатлениями от встречи с президентом Арцаха

Российский военный корреспондент, автор проекта WarGonzo Семен Пегов разместил в своем Telegram-канале фото встречи с президентом Арцаха Араиком Арутюняном.

Как сообщает Арменпресс, Пегов также сделал запись, поделившись своими впечатлениями։

«Араик Арутюнян. Только что. Живой, здоровый, полный энергии и сил. Вопреки всему. Очень круто пообщались - о боях под Мартуни и селом Каринтак, о дружбе России и Арцаха, а также зачем он регулярно ездит на передовую, рискуя жизнью. Разговор был откровенным, не под запись. Но кое-чем президент разрешил с вами поделиться. Правда чуть позже».


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