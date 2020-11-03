Лавров рассказал о взаимодействии с Анкарой по достижению прекращения огня в Нагорном Карабахе

Россия продолжит сотрудничать с Турцией и использовать все свое влияние в регионе для предотвращения военного решения нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российской газете «Коммерсантъ».

Глава МИД РФ отметил, что Москва и Анкара – тесные партнеры, которые способны проявлять гибкий, прагматичный подход и руководствоваться при взаимодействии друг с другом стратегическим видением.

«В случае с Нагорным Карабахом ситуация принципиально отличается, о чем я частично сказал в ответах на предыдущие вопросы. Повторюсь: никогда не скрывали и не скрываем, что не поддерживаем силовой путь урегулирования кризиса, стремимся к скорейшему прекращению боевых действий. Как сторонам, так и всем их внешним партнерам, важно неукоснительно уважать договоренности о прекращении огня, создании контрольного механизма и возобновлении содержательного переговорного процесса с конкретным графиком.

И хотя устойчивого перемирия достичь сразу не удалось, мы продолжим использовать все имеющееся у нас влияние в регионе, будем работать с турецкими партнерами, чтобы остановить дальнейшее раскручивание военного сценария, наладить диалог между сторонами и убедить Баку и Ереван сесть за стол переговоров», - отметил Лавров.