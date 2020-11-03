Компания, зарегистрированная в оффшоре, купила в Лондоне квартиру для сына чиновника Азербайджана

Джума Ахмедзаде, сын главы Государственной водной компании Азербайджана Ахмеда Ахмедзаде, живет в роскошной квартире в центре Лондона, но квартиру купил не он, а компания “Vremax”, зарегистрированная в оффшоре. Как сообщает Арменпресс, об этом в своей следственной статье заявил Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Государственная водная компания Азербайджана, возглавляемая Ахмедом Ахмедзаде, подписала два выгодных контракта на строительство плотины со строительными компаниями, принадлежащими одному из самых богатых людей Турции Мехмету Дженгизу. За несколько месяцев до того, как Дженгиз подписал контракт на строительство огромной плотины в Азербайджане, контролируемая Дженгизом лондонская компания заплатила “Vremax” 3 миллиона долларов.

В статье говорится, что непонятно, чем на самом деле занимается оффшорная компания “Vremax”. У нее нет сайта, ее владельцы и акционеры неизвестны.

Получив оплату, “Vremax” за 2,3 миллиона долларов купил квартиру в Кенсингтоне, в районе Челси, который является одним из самых дорогих районов Лондона. И в этой роскошной квартире проживает Джума Ахмедзаде, сын главы Государственной водной компании Азербайджана Ахмеда Ахмедзаде.

За несколько лет “Vremax” потратил более 3,4 миллиона долларов, на которые Ахмедзаде присоединил к своей и две соседние квартиры. Тем самым, увеличив ее площадь. Его квартира теперь имеет площадь в 273 квадратных метра, что весьма немало по меркам центра Лондона.

“Vremax” зарегистрирован на Виргинских островах, что не позволило журналистам узнать больше о владельцах компании. Эксперты OCCRP отмечают, что это дело требует дальнейшего расследования.