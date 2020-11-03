Народ Арцаха переживает тяжелый гуманитарный кризис: интервью посла Армении в Святом Престоле

Мы являемся свидетелями ежедневных обстрелов мирных жителей Арцаха со стороны азербайджанских вооруженных сил, в том числе и с применением оружия, запрещенного международными конвенциями. Как сообщает Арменпресс, посол Республики Армения при Святом Престоле Карен Назарян в интервью итальянскому информационному агентству “SIR“ прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе в свете послания Папы Франциска от 1 ноября.

- Господин посол, Вы можете представить, что происходит в Нагорном Карабахе?

- Ситуация более чем серьезная, поскольку мы являемся свидетелями ежедневных бомбардировок мирных жителей азербайджанскими вооруженными силами, включая и использование оружия, запрещенного международными конвенциями - кассетные бомбы и запрещенный белый фосфор, который в наши дни используется для сжигания лесов Арцаха. Это грубое нарушение международного гуманитарного права, норм и принципов обычного права, Женевских и других международных конвенций. Многие военные эксперты подтверждают, что в XXI веке не было таких масштабных боевых действий. Против Арцаха используются все виды современного оружия, в том числе танки, бронетехника, дроны, различные виды артиллерии, ракет и авиация - вертолеты, самолеты и большое количество войск.

- В какой степени в этой напряженной ситуации призыв Папы Франциска может воздействовать на стороны конфликта, чтобы они взяли на себя обязательства по мирным переговорам?

- Очень важно, что Его Святейшество Франциск внимание мировой общественности вновь обратил на эту ситуацию. Папа призвал не забывать, “что происходит в Нагорном Карабахе, где вооруженные столкновения чередуют хрупкий режима прекращения огня”. Он обвинил трагический рост количества жертв, разрушения населенных пунктов, гражданских инфраструктур и культовых сооружений. Как Вы уже знаете, собор Святого Спасителя в Шуши уже дважды подвергался нападениям азербайджанских вооруженных сил.

- Что бы Вы хотели сказать международному сообществу?

- Международное сообщество должно понять, что народ Нагорного Карабаха переживает тяжелый гуманитарный кризис. Армянам Арцаха грозит геноцид, мы говорим об этом, зная истинное значение слова “геноцид”. Мы ожидаем решительной ведущей роли и действий наших международных партнеров ради предотвращения новых невинных жертв. В частности, страны-члены Европейского Союза и НАТО должны оказать экономическое и дипломатическое давление, чтобы заставить правительства Турции и Азербайджана вернуться к мирному процессу. В этом контексте мы подтверждаем слова Его Святейшества о том, чтобы как можно скорее остановить это кровопролитие и начать переговоры по существу. И наши ожидания от международных средств массовой информации - это распространение точной информации, распространение правды, чтобы сделать голоса жертв войны громче, чтобы раскрыть миру невообразимые ужасы обезглавливаний, убийств и этнических чисток, совершаемых иностранными террористами, вовлеченными в зону конфликта.

- Есть ли возможное решение для прочного мира?

- Пока власти Азербайджана, поддерживаемые Турцией и международными террористами, остаются безнаказанными, намеренно препятствуют мирным инициативам сопредседателей Минской группы ОБСЕ от России, Франции и США, единственным эффективным решением, чтобы остановить эскалацию насилия, спасти множество жизней в регионе и обеспечить прочный мир - это международное признание независимости Республики Арцах.