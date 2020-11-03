Из России в Ереван прибыл очередной самолет с гуманитарной помощью

В рамках оказания гуманитарной помощи борт А320 компании “Atlantis European Airways” 3 ноября выполнил очередной рейс по направлению Внуково-Ереван, организованный Союзом армян России. Как передает «Арменпресс», Комитет гражданской авиации Республики Армения сообщает, что были доставлены предметы первой необходимости, медикаменты, продукты питания и теплая одежда.

“Как мы уже упоминали, с первых же дней армянские авиалинии осуществляют перевозки гуманитарных грузов на некоммерческой основе, причем часть из них - за свой счет”, - говорится в сообщении комитета.