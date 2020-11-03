Толерантность к другим народам и верованиям должна быть ценностью международных отношений

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей официальной странице в Facebook опубликовал интервью, данное газете “Jerusalem Post”. К интервью он добавил комментарий.

“Я сожалею, что всего через несколько часов после публикации этого интервью Израиль стал косвенной мишенью, в виде теракта рядом с синагогой в Вене. Толерантность к другим народам и верованиям должна стать неоспоримой ценностью международных отношений”, - как сообщает «Арменпресс», написал премьер.

Корреспондент “Jerusalem Post” спросил у премьер-министра, заинтересован ли он в гуманитарной помощи Израиля, на что ответил Пашинян. “Гуманитарная помощь от страны, которая продает оружие наемникам, используемое для нанесения ударов по мирным жителям? Я предлагаю Израилю направить эту помощь наемникам и террористам как логическое продолжение его деятельности”.