Вместе защитим наши ценности: Курц ответил на соболезнование Пашиняна

Канцлер Австрии Себастьян Курц поблагодарил премьер-министра Армении Никола Пашиняна за солидарность и поддержку.

Как передает «Арменпресс», в своем микроблоге в Twitter канцлер Курц ответил на запись премьер-министра Пашиняна. “Я очень благодарен за Вашу солидарность и добрые слова поддержки. В эти трудные времена это очень много значит для нас. Такие ужасающие террористические акты не запугают Австрию. Вместе мы будем защищать наши открытые общества и демократические ценности”.

В Вене 2 ноября несколько вооруженных людей устроили стрельбу в шести разных районах города. Одно из нападений было совершено рядом с синагогой. Неизвестный произвел несколько выстрелов и взорвал сам себя. 4 человека погибли, более 10 ранены. Министерство внутренних дел Австрии заявило, что произошедшее в Вене является террористическим актом. Террорист был сторонником террористической группировки “Исламское государство”. Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал жителей Вены не покидать свои дома, заявив, что в борьбе с терроризмом они будут использовать все средства.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в связи с терактами, произошедшими в Вене 2 ноября, выразил соболезнования народу Австрии. В своем микроблоге в Twitter он написал: “Мы молимся за народ Австрии. Нагорный Карабах уже более месяца ведет борьбу с азербайджано-турецким террористическим тандемом. Я разделяю горе австрийского народа, желаю терпения семьям погибших и скорейшего выздоровления раненым”.