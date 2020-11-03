Комитет госдоходов Армении поднял планку запланированного показателя налоги-ВВП

В Армении, несмотря на военное положение, сбор налогов проходит успешно. Комитет государственных доходов поставил цель повысить собираемость налоговых поступлений, больше чем предусмотрено законом.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил председатель КГД Эдуард Ованнисян на совместном заседании постоянных комиссий НС в ходе обсуждения законопроекта “О государственном бюджете Республики Армения на 2021 год”.

Он отметил, что ожидания по сбору налогов в размере 1 трлн 320,5 млрд драмов, предусмотренные бюджетом, оказались немного выше. “И как административный орган, Комитет государственных доходов нацелился на более высокие показатели, которые позволят превзойти упомянутый запланированный показатель, обеспечив более благоприятные и эффективные результаты соотношения налогов и ВВП”, - сказал Ованнисян.

Действующий закон предусматривает 21,5% соотношения налогов к ВВП, но, по словам председателя Комитета государственных доходов, они подняли планку. Он выразил надежду, что боевые действия закончатся в ближайшее время, и ближайшие два месяца позволят полностью реализовать намеченные программы.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что поведение налогоплательщиков за время войны существенно не изменилось. Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, они стали более сознательными. В результате ожидается реализация уточненного бюджетного плана в размере около 40 млрд драмов.

Анна Григорян