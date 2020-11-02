Армянская сторона предотвратила наступательные действия Азербайджана: бои продолжаются

В войне, развязанной Азербайджаном против Арцаха, армянская сторона в течение дня отразила все наступательные операции вооруженных сил Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 2 ноября заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«В настоящее время бои продолжаются. В целом все наступательные операции сегодня, которые велись на трех-четырех направлениях, провалились. Противнику удалось занять одну-две позиции в направлении села Чартар, южнее Мартуни. Использовались отряды размером с роты и батальона. Активно использовалась авиация, бомбили несколько населенных пунктов», - сказал Ованнисян.

Представитель Минобороны отметил, что ситуация находится под контролем, передвижения и перегруппировки противника отслеживаются и в основном уничтожаются артиллерийским огнем.