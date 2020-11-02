Экс-чемпион мира по профессиональному боксу в суперсреднем весе Артур Абрахам призвал международное сообщество признать независимость Республики Арцах.

Как сообщает Арменпресс, Абрахам разместил на своих страницах в соцсетях фотографию с подписью «Признаешь меня? Признай Арцах».