Учащиеся, переехавшие из Арцаха, продолжат учебу в Армении

Некоторые учащиеся, переехавшие из Арцаха, уже учатся в Армении, а для тех, кто пока не присоединился к учебе, рассматривается возможность организации дистанционных уроков. Об этом заявила министр образования, науки и культуры Республики Арцах Лусине Гараханян в беседе с «Арменпресс».

“У нас пока нет полного представления о том, какая часть переехавших учащихся прикреплена к школам. Детские сады, школы, колледжи, колледжи и университеты Армении распахнули свои двери для тех, кто приехал из Арцаха. Наряду со всем этим у нас есть учителя из Арцаха, которые уже начали онлайн работу и продолжают свои уроки”, - сказала министр.

Она отметила, что после двухнедельного продления осенних каникул можно будет иметь четкое представление о том, кто из учащихся, поселившихся в Армении, не вовлечен в учебный процесс, хотя бы для организации онлайн-обучения.

По словам Лусине Гараханян, в результате агрессии Азербайджана в Арцахе разрушены 61 школа, 10 детских садов и около десятка Домов культуры. “В Арцахе разрушены два музея, повреждены купол церкви Газанчецоц в Шуши и мечеть. Есть разрушения школ в прямом смысле этого слова. Они сожжены, обстреляны, их восстановление займет много времени, и их количество все растет”, - сказала министр.

Но и в это время есть благотворители из диаспоры, которые регулярно звонят и выражают готовность отреставрировать или перестроить то или иное строение. В этом смысле картина обнадеживающая”, - сказала Лусине Караханян.

Министр отметила, что она разочарована “преступным безразличием” международного сообщества, на их глазах грубо нарушается право людей на образование, право на реализацию культуры. “Я глубоко разочарована и возлагаю надежды только и только на воина, стоящего на границе”, - добавила министр.

С 27 сентября Азербайджан при поддержке Турции начал военные действия, направленные против Арцаха, используя весь свой арсенал, в том числе и оружие, запрещенное международными нормами, поражая даже мирное население как в Арцахе, так и в Армении. Уже трижды - 10 октября при посредничестве России, 18 октября при посредничестве Франции и 26 октября при посредничестве США было заявлено о прекращении огня. Но через несколько минут после вступления договоренностей в силу Азербайджан нарушал их, предпринимая диверсионные атаки, обстреливая передовые позиции и мирные населенные пункты, в том числе Степанакерт, Шуши, Мартуни, Мартакерт и другие города и села. В течение военных действий, длящихся уже более месяца, армянская сторона имеет более 40 погибших мирных жителей, есть множество раненых. В Степанакерте 28 октября мишенью ударов стал даже роддом, в Шуши -церковь Казанчецоц, 1 ноября - иранская мечеть.

Анна Агаронян