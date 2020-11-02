Добровольцы в Арцахе уничтожили 20 турецких спецназовцев

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян встретился с ополченцами добровольческих отрядов имени Героев Арцаха Владимира Балаяна и Шагена Мегряна. “На этом важнейшем этапе армянской истории, когда под угрозой безопасность нашего народа и наши национальные интересы, роль ополченцев неоценима, как и в случае с Владимиром Балаяном и Шагеном Мегряном. Мы еще расскажем об их подвигах во имя спасения Родины, а пока мы должны встречаться, обсуждать ситуацию и награды”, - сказал президент Арцаха, сообщает «Арменпресс».

Пресс-секретарь президента Ваграм Погосян сообщил, что шаумянцы из добровольческого отряда Шахена Мегряна под командованием командира Роланда Айдиняна недавно возле села Аветараноц Аскеранского района столкнулись с отрядом турецкого спецназа в составе 22 человек, в результате чего 20 из них были уничтожены. Только двоим удалось сбежать. “Командир рассказал, что при желании они могли бы устранить и их, но дали возможность сбежать и рассказать своим о том, что они видели собственными глазами. Слава героическим защитникам нашей Родины”, - сказал Погосян.