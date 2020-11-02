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Перечисления во Всеармянский фонд “Айастан” превысили 160 млн долларов

Перечисления во Всеармянский фонд “Айастан” превысили 160 млн долларов

Сумма, собранная в рамках сбора средств  “Мы и наши границы. Все для Арцаха” Всеармянского фонда “Айастан” превысила 161.5 млн долларов.

Об этом «Арменпресс» стало известно с сайта фонда.

К кампании присоединились и известная телезвезда Ким Кардашян и ее семья, рок-музыкант, солист группы “System of a down” Серж Танкян, а также известные бизнесмены и политические деятели из Армении и разных стран мира.


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