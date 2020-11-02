Поступления от выставки работ Гагика Арутюняна из цикла “Карабах” будут переданы Фонду “Айастан”

Вся прибыль от показа известного представителя армянской художественной фотографии Гагика Арутюняна из цикла “Карабах” будет передана Всеармянскому фонду “Айастан”.

Экспозиция представляет 29 фоторабот на арцахскую тематику. Куратор экспозиции - критик искусствоведения Виген Галстян.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Национального центра эстетики экспозицию работ Гагика Арутюняна “Бесконечное возвращение” инициировало Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения в сотрудничестве с центром.

Цель инициаторов выставки - посредством искусства внести свой вклад в дело укрепления тыла и оказание содействия армянскому воину, находящемуся на передовой. Вся выручка от продажи билетов, плакатов и открыток будет передана Всеармянскому фонду “Айастан”.

С 1970-х годов фотографии Гагика Арутюняна публиковались в местных и всесоюзных периодических изданиях, распространялись и за рубежом. В те годы он часто путешествовал по странам Европы и Африки, создавая и представляя публике уникальные серии своих работ.

Фотографа в странах, которые он посетил, интересовала, в основном взаимосвязь человека и природы, невидимая связь человека и вселенной, что проглядывает на каждой фотографии серии “Карабах”.

Гагик Арутюнян серию “Карабах” создавал в 1992 - 1997 годах на передовых рубежах Карабахской войны, в разных регионах Арцаха. Выставка будет открыта до 30 ноября.