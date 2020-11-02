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В канадской провинции Онтарио в двух церквях вспыхнули “подозрительные” пожары 

В канадской провинции Онтарио в двух церквях вспыхнули “подозрительные” пожары 

В канадской провинции Онтарио загорелись две церкви.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на CBC, утром в воскресенье на юго-западе Онтарио загорелись две церкви, расположенные примерно в 10 минутах друг от друга.

Полиция сообщила, что сигналы о пожарах поступили с разницей в несколько часов. Одна из церквей сгорела полностью.

Отмечается, что местная полиция расследует дело об “очень подозрительных» пожарах”.


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