В канадской провинции Онтарио в двух церквях вспыхнули “подозрительные” пожары
10:54, 2 Ноябрь, 2020
В канадской провинции Онтарио загорелись две церкви.
Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на CBC, утром в воскресенье на юго-западе Онтарио загорелись две церкви, расположенные примерно в 10 минутах друг от друга.
Полиция сообщила, что сигналы о пожарах поступили с разницей в несколько часов. Одна из церквей сгорела полностью.
Отмечается, что местная полиция расследует дело об “очень подозрительных» пожарах”.
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