Рабочая партия Курдистана взяла на себя ответственность за взрыв в Турции

Рабочая партия Курдистана (РПК) взяла на себя ответственность за взрыв в городе Джизре в провинции Ширнак на юго-востоке Турции. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в пятницу агентство AP.

В РПК заявили, что атака в Джизре стала ответом на то, что турецкие власти запретили посещение отбывающего пожизненное наказание в тюрьме лидера и основателя партии Абдуллы Оджалана.

Как сообщалось, в пятницу у КПП в 50 м от штаб-квартиры спецназа в Джизре взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой, в результате чего погибли 11 человек, еще 78 получили ранения.

Власти Турции изначально возложили ответственность за это нападение на РПК.

Турецкая провинция Ширнак граничит с Сирией и Ираком. В ней в том числе проживает курдское население.