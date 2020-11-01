Рабочая партия Курдистана взяла на себя ответственность за взрыв в Турции
Рабочая партия Курдистана (РПК) взяла на себя ответственность за взрыв в городе Джизре в провинции Ширнак на юго-востоке Турции. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в пятницу агентство AP.
В РПК заявили, что атака в Джизре стала ответом на то, что турецкие власти запретили посещение отбывающего пожизненное наказание в тюрьме лидера и основателя партии Абдуллы Оджалана.
Как сообщалось, в пятницу у КПП в 50 м от штаб-квартиры спецназа в Джизре взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой, в результате чего погибли 11 человек, еще 78 получили ранения.
Власти Турции изначально возложили ответственность за это нападение на РПК.
Турецкая провинция Ширнак граничит с Сирией и Ираком. В ней в том числе проживает курдское население.
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