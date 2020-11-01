Слухи об ударе по кортежу президента Арцаха являются абсолютной ложью: Давид Бабаян

Распространенная некоторыми телеграм-каналами информация о том, что ВС Азербайджана якобы сбили кортеж президента Республики Арцах Араика Арутюняна, является абсолютно ложной. Как сообщает Арменпресс" со ссылкой на телеграм-канал Armenpress|Türkçe, об этом заявил советник президента Арцаха Давид Бабаян.