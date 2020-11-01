Стиль работы Турции следует опровергать, а не поощрять. Министр иностранных дел РА

Турция рассматривает нагорно-карабахский конфликт как возможность расширить свое влияние в другом регионе – на Южном Кавказе.

Как передает Арменпресс, об этом в интервью Sputnik International заявил министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян.

«Никто, включая саму Турцию, не может утверждать, что Турция является беспристрастной или нейтральной стороной в контексте нагорно-карабахского конфликта. Турция рассматривает этот конфликт как возможность расширить свое влияние в другом регионе, на Южном Кавказе. Использование конфликта для этой цели, чтобы причинить большие страдания народам региона, должно быть пресечено, а не поощряться», - сказал он.

По словам Зограба Мнацаканяна, существует множество фактических свидетельств присутствия иностранных боевиков из Сирии, Ливии, их непрерывной переброски Турцией, что подтверждается информацией, полученной от сопредседателей Минской группы ОБСЕ из зоны конфликта.