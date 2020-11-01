В результате боевых действий Азербайджана в Арцахе разрушены около 70 школ и детских садов
13:40, 1 Ноябрь, 2020
В Республике Арцах разрушено более 70 учебных заведений в результате широкомасштабной агрессии и боевых действий, развязанных Азербайджаном с 27 сентября.
Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала министр образования, науки и культуры Арцаха Лусине Караханян.
«61 разрушенная школа, 10 детских садов и преступное безразличие международного сообщества», - написала Караханян.
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