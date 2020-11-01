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В результате боевых действий Азербайджана в Арцахе разрушены около 70 школ и детских садов

В результате боевых действий Азербайджана в Арцахе разрушены около 70 школ и детских садов

В Республике Арцах разрушено более 70 учебных заведений в результате широкомасштабной агрессии и боевых действий,  развязанных Азербайджаном с 27 сентября.

Как  передает Арменпресс,  об этом на своей странице в Facebook написала министр образования, науки и культуры Арцаха Лусине Караханян.

«61 разрушенная школа, 10 детских садов и преступное безразличие международного сообщества», - написала  Караханян.

 

 

 


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