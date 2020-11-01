Обстановка в населенных пунктах Арцаха спокойная. При взрывах в Степанакерте никто не пострадал

Обстановка в мирных населенных пунктах Арцаха относительно спокойная.

Об этом Арменпресс сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

«Только в направлении Мартуни противник периодически открывает огонь из разных видов оружия. В результате взрывов в Степанакерте никто не пострадал», - сказали в ГСЧС Арнцаха.

В течение ночи на 1 ноября на юго-западе, юго-востоке и севере продолжались бои.

Наряду с боевыми действиями противник продолжал наносить удары по мирным населенным пунктам, в частности, обстреливал города Мартуни, Шуши и село Карин Так.

Зверства врага в направлении Мартуни возобновились на рассвете. Ночью обстреливались села верхнего подрайона Аскеран. Противник открыл огонь по общинам Аветараноц и Сгнах установками ГРАД и СМЕРЧ.