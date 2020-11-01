Время в Ереване: 11:07:36,   1 Ноябрь

Обстановка в населенных пунктах Арцаха спокойная. При взрывах в Степанакерте никто не пострадал

Обстановка в населенных пунктах Арцаха спокойная. При взрывах в Степанакерте никто не пострадал

Обстановка в мирных населенных пунктах Арцаха относительно спокойная.

Об этом  Арменпресс сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

«Только в направлении Мартуни противник периодически открывает огонь из разных видов оружия.  В результате взрывов в Степанакерте никто не пострадал», - сказали в ГСЧС Арнцаха.

В течение ночи на 1 ноября на юго-западе, юго-востоке и севере продолжались  бои.

Наряду с  боевыми действиями   противник  продолжал  наносить удары по мирным населенным пунктам, в частности, обстреливал города Мартуни, Шуши и село Карин Так.

Зверства врага в направлении Мартуни возобновились на рассвете. Ночью обстреливались села верхнего подрайона Аскеран. Противник открыл огонь по общинам Аветараноц и  Сгнах  установками ГРАД и СМЕРЧ.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


Также по теме


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации