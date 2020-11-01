Время в Ереване: 11:07:36,   1 Ноябрь

Генсек ООН призывает не нападать на мирных жителей в боевых действиях

Генсек ООН призывает не нападать на мирных жителей в боевых действиях

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает Армению и Азербайджан продолжить переговоры по Нагорному Карабаху, во время боевых действий максимально   щадить  мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.

Как  передает «Арменпресс», об этом заявил пресс-секретарь Генерального секретаря Организации Объединённых Наций Стефан Дюжаррик.

В заявлении говорится, что Генеральный секретарь полностью поддерживает призыв сопредседателей Минской группы ОБСЕ к немедленному прекращению огня в гуманитарных целях.

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш осудил насилие, заявив, что в соответствии с международным гуманитарным правом стороны обязаны сделать максимально возможное для защиты гражданских лиц и гражданской инфраструктуры во время боевых действий.

В заявлении отмечается также, что Генеральный секретарь   призвал стороны предпринять немедленные действия по конкретным шагам, согласованным благодаря усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а  также по  предыдущим обязательствам. Он призвал стороны продолжить предметный диалог, активизировать усилия вместе с сопредседателями - для достижения мирного и стабильного  урегулирования конфликта.

После встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана 30 октября, на которой была  достигнута  договоренность о безоговорочном недопущении нанесения  ударов по гражданской инфраструктуре, Азербайджан снова нарушил договор,  на рассвете 31 октября  нанеся удар по Степанакерту, Шуши и Мартуни. Есть раненые среди мирного населения. Один мирный житель погиб в результате обстрела села Херхер Мартунинского района.

 

Подготовила Анна Григорян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


Также по теме


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации