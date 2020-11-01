Генсек ООН призывает не нападать на мирных жителей в боевых действиях

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает Армению и Азербайджан продолжить переговоры по Нагорному Карабаху, во время боевых действий максимально щадить мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил пресс-секретарь Генерального секретаря Организации Объединённых Наций Стефан Дюжаррик.

В заявлении говорится, что Генеральный секретарь полностью поддерживает призыв сопредседателей Минской группы ОБСЕ к немедленному прекращению огня в гуманитарных целях.

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш осудил насилие, заявив, что в соответствии с международным гуманитарным правом стороны обязаны сделать максимально возможное для защиты гражданских лиц и гражданской инфраструктуры во время боевых действий.

В заявлении отмечается также, что Генеральный секретарь призвал стороны предпринять немедленные действия по конкретным шагам, согласованным благодаря усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также по предыдущим обязательствам. Он призвал стороны продолжить предметный диалог, активизировать усилия вместе с сопредседателями - для достижения мирного и стабильного урегулирования конфликта.

После встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана 30 октября, на которой была достигнута договоренность о безоговорочном недопущении нанесения ударов по гражданской инфраструктуре, Азербайджан снова нарушил договор, на рассвете 31 октября нанеся удар по Степанакерту, Шуши и Мартуни. Есть раненые среди мирного населения. Один мирный житель погиб в результате обстрела села Херхер Мартунинского района.

Подготовила Анна Григорян