Пресс-секретарь Эрдогана заразился коронавирусом
21:26, 31 Октябрь, 2020
Пресс-секретарь и советник президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что заразился коронавирусом.
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, ранее в субботу о заражении коронавирусом сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу. Он госпитализирован.
"Я нахожусь на заключительной стадии лечения коронавируса, который переношу с легкими симптомами. Я сейчас в порядке. Благодарю всех, кто звонит, спрашивает, отправляет сообщения, молится", - написал Калын в Twitter.
Как заявил ранее глава минздрава Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика.
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