Пресс-секретарь Эрдогана заразился коронавирусом

Пресс-секретарь и советник президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что заразился коронавирусом.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, ранее в субботу о заражении коронавирусом сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу. Он госпитализирован.

"Я нахожусь на заключительной стадии лечения коронавируса, который переношу с легкими симптомами. Я сейчас в порядке. Благодарю всех, кто звонит, спрашивает, отправляет сообщения, молится", - написал Калын в Twitter.

Как заявил ранее глава минздрава Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика.