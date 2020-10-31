Армянская община Великобритании проводит акцию протеста перед офисом British Petroleum

Армянская община Великобритании проводит мирную акцию протеста перед офисом международной нефтегазовой компании British Petroleum в Лондоне, требуя прекращения деловых связей с Азербайджаном. Как сообщает Арменпресс, митингующие отмечают, что компания, которая производит и экспортирует азербайджанскую нефть и имеет представительство в Азербайджане, финансирует войну против Арцаха.

Протестующие держат флаги Армении и Арцаха и скандируют «Прекратите финансирование войны», «Прекратите финансирование терроризма», «Позор ВР», «ВР убивает людей» и другие лозунги.

Мирные демонстранты также отмечают, что Армения и Арцах в настоящее время борются против диктаторского режима Азербайджана, который финансируется British Petroleum.

Международная нефтегазовая компания British Petroleum основана в 1909 году в Лондоне. В 1992 году компания открыла офис в Баку, сотрудничает с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), которая финансирует азербайджанскую армию.