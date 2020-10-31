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Армянская община Великобритании проводит акцию протеста перед офисом British Petroleum

Армянская община Великобритании проводит акцию протеста перед офисом British Petroleum

Армянская община Великобритании проводит мирную акцию протеста перед офисом международной нефтегазовой компании British Petroleum в Лондоне, требуя прекращения деловых связей с Азербайджаном. Как сообщает Арменпресс, митингующие отмечают, что компания, которая производит и экспортирует азербайджанскую нефть и имеет представительство в Азербайджане, финансирует войну против Арцаха.

Протестующие держат флаги Армении и Арцаха и скандируют «Прекратите финансирование войны», «Прекратите финансирование терроризма», «Позор ВР», «ВР убивает людей» и другие лозунги.

Мирные демонстранты также отмечают, что Армения и Арцах в настоящее время борются против диктаторского режима Азербайджана, который финансируется British Petroleum.

Международная нефтегазовая компания British Petroleum основана в 1909 году в Лондоне. В 1992 году компания открыла офис в Баку, сотрудничает с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), которая финансирует азербайджанскую армию.


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