Когда вопросы говорят о большем, чем ответы: журналист заставил Алиева говорить о болезненных темах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поставил под сомнение беспристрастность международных организаций Amnesty International и Human Rights Watch. Корреспондент немецкого издания ARD в интервью с Алиевым, ссылаясь на отчеты этих международных организаций, напомнил, что есть факты применения Азербайджаном кассетных боеприпасов в Нагорном Карабахе. Алиев пожаловался, что они работают только с армянской стороной по конфликту, что ставит под сомнение беспристрастность правозащитных организаций.

Оливер Мaйер-Рут, который, кстати, является иностранным корреспондентом ARD в Стамбуле, подчеркнул, что правозащитники заявляли, что хотят поехать в Баку, несколько раз подавали заявления, но получали отказ. У немецких СМИ есть исследование Human Rights Watch, которое содержит интересные свидетельства - от фотографий до названия использованного оружия. Утверждается, что применялись израильские системы LAR-160 с кассетными боеприпасами. Для президента Азербайджана это доказательство ничего не значит, он ответил, что они не используют такое оружие, более того, они только защищаются.

На вопрос журналиста о неподписании Конвенции ООН о неприменении кассетного оружия, Алиев ответил вопросом: а Армения подписала? Журналист не дал Алиеву далее распространяться на эту тему, перебив его: «Мы сейчас говорим об Азербайджане, а не об Армении».

Алиев снова повторил свой тезис о том, что Азербайджан готов прекратить боевые действия даже сегодня, если армянская сторона прекратит огонь. Он обвинил армянскую сторону в нарушении трех договоренностей о прекращении огня. Немецкому журналисту пришлось напомнить ему, что армянская сторона обвиняет Азербайджан в нарушении прекращения огня.

Другое абсурдное заявление Алиева касалось обстрела церкви Казанчецоц в Шуши: «Это могло быть результатом промаха нашей артиллерии, или второй вариант: армяне сделали это сами». Ответ привел журналиста в замешательство: «Христиане бомбили свою же церковь?» Ответ Алиева более удивителен: по его словам, ущерб незначительный, церковь не разрушена, нанесен небольшой урон, который можно отремонтировать за две недели.

Журналист привел экспертные заключения о том, что войну инициировал Алиев, чтобы отвлечь внимание своего общества, международного сообщества от проблем демократии и прав человека в Азербайджане. Президент Азербайджана не согласился с замечанием, на что журналист спросил, а мало ли в азербайджанских тюрьмах оппозиционеров.

Алиев снова солгал, заявив, что турецкие F-16 не участвовали в боевых действиях. Он без колебаний снова обвинил страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Россию, Францию и США - в бездействии.