И кто говорит о мире?! Люди, обстреливающие ракетами роддом! Ответ Иветы Мукучян азербайджанке

Певица Ивета Мукучян, представлявшая Армению на Евровидении-2016 в Швеции, сообщила в социальных сетях, что получила приглашение от Германии участвовать в Евровидении-2021 в качестве представителя этой страны.

Как передает Арменпресс, в сообщении, распространенном Лилит Акопян - менеджером Иветы Мукучян, упоминается, что через несколько дней ей позвонили из пресс-службы и сообщили, что решение было изменено, что, скорее всего, связано со знаменитым случаем в 2016 г., когда она развернула флаг Арцаха. Этот шаг был направлен на повышение осведомленности международного сообщества о событиях в Арцахе.

Самра, представитель Азербайджана на Евровидении 2016, затронула эту тему в Instagram.

«Самра, представитель Азербайджана на Евровидении-2016, как всегда, с присущим Азербайджану принципом необоснованных заявлений, с апломбом выразила свое «очень важное» мнение – мол, в то время, в отличие от Армении она представляла Азербайджан не как агрессора, а как миролюбивую страну. Продолжая этот абсурд, Самра добавила, что, когда она отвечала на вопросы журналистов, все восхищались ею, а когда Ивета Мукучян внесла политику в музыкальный конкурс, то это только разозлило журналистов, которые отреагировали отрицательно, даже освистали. К сожалению, певица забыла, что этот факт очень легко проверить с помощью поисковой системы, просто найдя в Интернете эти кадры и увидев реакцию журналистов», - говорится в сообщении.

Лилит Акопян напоминает, что Ивета Мукучян ответила на вопрос одного из шведских журналистов, как она шаг с размахиванием арцахского флага. Журналист подчеркнул, что флаг Нагорного Карабаха считается одним из самых политизированных флагов в Европе. "Честно говоря, такой вопрос был ожидаем. Не следует забывать, что я представляю свою страну. Это мое сердце, моя душа, мои чувства. Я просто хочу мира на границах», - сказала она. Ивета Мукучян подчеркнула, что, будучи армянкой, проживающей в Германии, она считает себя человеком мира и хочет только любви и мира во всем мире.

Из ответа Иветы Мукучян видно, насколько армяне не «миролюбивы». Несуразно и то, что Самра упомянула, что Ивета Мукучян лично выразила желание представлять Германию, но ей это не удалось. «Как всегда, видим характерный для Азербайджана почерк: заявление без фактов или, как выразился любимый президент Самры Алиев, фейковые новости», - говорится в заявлении.

Отвечая Самре, Ивета Мукучян отметила, что каждое слово и каждый шаг, которые она произносит, имеют явное свидетельство адресата.

«Люди, которые обстреливают родильные дома, церкви, бомбят жилые районы, убивают людей, обманывают всех, считают себя вправе говорить о мире, гуманности и европейских ценностях?! Будучи армянкой, гражданином мира, живущим в Германии, я очень хорошо знаю значение слова, каждое слово и каждый мой шаг имеют точное подтверждение. «Евровидение» дает миру исключительный урок - уважать другого человека, его взгляды и подходы. В любом случае, как оказывается, далеко не все способны понять значение слова «цивилизованный». Что касается отношений с Германией, то здесь все очень хорошо, а все ее обвинения безосновательны», - сказала Ивета Мукучян.