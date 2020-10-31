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Азербайджан просто «плюет» на международное сообщество: Давид Бабаян о заявлениях Азербайджана

Азербайджан просто «плюет» на международное сообщество: Давид Бабаян о заявлениях Азербайджана

На фоне фактических доказательств  присутствия наемных террористов в Вооруженных силах Азербайджана, предоставляемых армянской стороной, сам  Азербайджан предпринимает безуспешные попытки опубликовать абсурдные «данные», тем самым  попросту наплевав  на все международное сообщество.

Такое мнение в беседе с Арменпресс высказал советник президента НКР по внешним вопросам  Давид Бабаян, комментируя распространенную помощником Алиева по военным вопросам Фуадом Аласкеровым дезинформацию о якобы наличии  доказательств  причастности Армении к европейским неонацистам.

Бабаян назвал это заявление еще одним звеном в  цепи болезненных порождений мысли.

«Сейчас они начнут публиковать такие несуразные «данные», в то время как у нас на  руках  фактические доказательства - сирийский боевик, которого нам удалось взять в  плен. А неонацист - это сам Эрдоган, который официально заявляет, что Гитлер был самой  эффективной фигурой», - сказал советник президента Арцаха.

Он подчеркнул, что если бы Европа, Израиль, некоторые институты отреагировали адекватно, сегодня такой ситуации могло бы не быть, и некоторые члены израильского правительства не вели бы бизнес с нацистами.

«Азербайджан своими шагами плюет на международное сообщество. Трагедия в том, что это наплевательство  проходит. Другими словами, после такой политики геноцида, после  возвращения Сафарова из Венгрии – против  заплаченных ей миллиардов, некоторые организации международного сообщества словно воды  в  рот набрали. К сожалению, именно поэтому Азербайджан поступает так, а  для нас это не ново», - сказал Бабаян.

Помощник Алиева  Хикмет Хаджиев, одержимый обвинениями армянской стороны и взваливанием на  нее всех грехов самого Азербайджана, заявил, что армянская сторона использовала фосфор для разжигания пожара в лесах Шуши, чтобы заблокировать видимость азербайджанских БПЛА.

На фоне этого смешного по своей нелепости заявления Давид Бабаян напомнил ранее сделанное Алиевым заявление  о том, что армяне нанесли удар по церкви Казанчецоц в Шуши. «Это из тех же заявлений невообразимо низкого уровня.  Это не что иное, как очередная дезинформация», - сказал он.

31 октября Министерство обороны РА опубликовало видеоролик о применении Азербайджаном фосфорного оружия в лесных районах, отметив, что использование Азербайджаном фосфорного оружия, содержащего элементы химического оружия, против Арцаха является грубым нарушением международного гуманитарного права, Женевских конвенций, оно создает настоящую экологическую катастрофу.

Есть подтвержденные сообщения о том, что вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия против армянской стороны с привлечением  наемных террористов, доставленных из Сирии через Турцию. Президент Франции Макрон подтвердил, что у него есть серьезные факты на этот счет. Джихадисты связаны с террористической группировкой «Исламское государство». У России также есть факты о причастности наемников. Об этом также заявил источник в Минобороны США. Президент Сирии Башар аль-Асад заявил, что Дамаск может подтвердить, что Турция отправила джихадистов из Сирии в Карабах.

 

Анна Григорян

 

 

 


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