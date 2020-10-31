Турция объявляет о приобретении самолетов с новейшими радиолокационными системами

Глава оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил в своем микроблоге в Twitter о приобретении новых самолетов для радиолокационной войны. Новые авиационные единицы должны пополнить турецкие вооруженные силы.

Как передает Арменпресс, контракт на закупку самолетов уже подписан между компанией THY Teknik и Службой оборонной промышленности.

По словам Исмаила Демира, новые самолеты турецкой армии будут оснащены суперсовременными радиолокационными системами, позволяющими определять местонахождение возможных объектов противника на большом расстоянии.

В ходе агрессии, развязанной Азербайджаном против Республики Арцах 27 сентября, широко использовалась турецкая авиация. 29 сентября Республика Армения сообщила, что турецкий самолет F16 сбил армянский Су-25. В свою очередь, армянские стороны неоднократно предоставляли информацию о повреждениях более десятка турецких беспилотников, в частности, Bayraktar TB-2.

БПЛА Байрактар широко использовались в ходе агрессии Азербайджана против Арцаха. В результате международного давления несколько стран отказались поставлять в Турцию запасные части для Bayraktar. Кроме того, силы ПВО Арцаха неоднократно заявляли о сбитии данного типа БПЛА. Премьер-министр РА Никол Пашинян также сообщил на своей странице в Facebook об уничтожении более 10 таких БПЛА.

Подготовил Седрак Саркисян