В начале ноября температура воздуха в республике понизится

31 октября, 1-5 ноября на территории республики осадков не ожидается.

Ветер юго-западный, 3-8 м / с.

Как передает Арменпресс, МЧС РА сообщает, что во второй половине дня 2-3 ноября температура воздуха понизится на 2-4 градуса.

31 октября, 1-5 ноября в Ереване осадков не ожидается.