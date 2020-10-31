Время в Ереване: 11:07:36,   31 Октябрь

В начале ноября температура воздуха в республике понизится

В начале ноября температура воздуха в республике понизится

31 октября, 1-5 ноября на территории республики осадков не ожидается. 

Ветер юго-западный, 3-8 м / с. 

Как  передает Арменпресс, МЧС РА сообщает, что во второй половине дня 2-3 ноября температура воздуха понизится на 2-4 градуса.

31 октября, 1-5 ноября в Ереване осадков не ожидается.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации