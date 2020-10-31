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Пашинян направил письмо Путину с просьбой определить виды поддержки РФ для обеспечения безопасности

Пашинян направил письмо Путину с просьбой определить виды поддержки РФ для обеспечения безопасности

31 октября премьер-министр РА Никол Пашинян направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором досконально представил ситуацию, сложившуюся в результате азербайджано-турецкой военной агрессии против Нагорного Карабаха, и возникшие в связи с ней вызовы.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении, в письме, в частности, были подчеркнуты обстоятельства переброски иностранных вооруженных террористов с Ближнего Востока и их участия в боевых действиях против Нагорного Карабаха.

Учитывая приближение боевых действий к границе Армении, уже имевшие место факты посягательств на территорию РА, премьер-министр Республики Армения обратился к президенту Российской Федерации за незамедлительным проведением консультаций с целью определения рода и размера помощи которую Российская Федерация может предоставить Республике Армения для обеспечения ее безопасности основываясь на союзнических отношений между Арменией и Россией и статье 2 "Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" от 29 августа 1997 года", - сообщает МИД Армении.


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