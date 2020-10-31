Время в Ереване: 11:07:36,   31 Октябрь

Европейские индексы - 30-10-20

Европейские индексы - 30-10-20

МОСКВА, 31 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 30 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.36% и составил 11556.48 пункта, французский CAC 40 не изменился и опять составил 4824.88 пункта, британский FTSE снизился на 0.08% и составил 5577.27 пункта, а российский RTSI снизился на 1.15% и составил 1066.60 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации