Европейские индексы - 30-10-20

МОСКВА, 31 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 30 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.36% и составил 11556.48 пункта, французский CAC 40 не изменился и опять составил 4824.88 пункта, британский FTSE снизился на 0.08% и составил 5577.27 пункта, а российский RTSI снизился на 1.15% и составил 1066.60 пункта.