Восхищаюсь мужеством, оптимизмом и верой армянского народа в победу над врагом: Александр Божко

Бывший посол Украины в Армении, арменовед Александр Божко выразил поддержку армянскому народу, с надеждой, что армяне смогут объединить всю свою волю, силу и мощь в мощный кулак и сегодня, как и два с половиной десятилетия назад, выйти из этой войны победителями.

Как передает Арменпресс, об этом Александр Божко сообщил на своей странице в Facebook.

«Дорогие армянские друзья, как и все вы, я с тревогой и болью слежу за развитием войны, развязанной азербайджанским оккупантом. Я восхищаюсь мужеством, оптимизмом и верой в победу армянского народа над врагом, и я просто потрясен боевым духом, отвагой и выдержкой армянских солдат. Я сожалею и, честно говоря, мне стыдно, что многие на моей родине, Украине, дают искаженные, далеко не правдивые оценки борьбы Арцаха за выживание и его героизма, не принимая во внимание огромную опасность, нависшую над армянами Арцаха и всем армянским народом.

Весьма сожалею, что эти горе-знатоки войны, некоторые предвзятые журналисты, обманутые азербайджанской пропагандой люди не хотят понимать, с какой ужасной бедой столкнется армянский народ, если, не приведи Господь, агрессору чудом удастся осуществить свои ужасные планы - отомстить армянам Арцаха. Однако, мой дорогой армянский народ, как и вы, я тоже полон веры и ни секунды не сомневаюсь, что вы сможете объединить всю свою волю, силу и мощь, мудрость и неоспоримый талант армянина, собрать его в крепкий кулак, и сегодня, как и два с половиной десятилетия назад, выйти из этой войны победителями», - отметил Божко.

Он выразил обеспокоенность некоторыми недавними событиями в армянском обществе, отметив, что некоторые руководствуются не интересами армянского государства и армянского народа, а преследуют свои, узко политические цели.

«Но сейчас меня крайне беспокоят недавние течения в армянском обществе, неуравновешенные, я бы даже сказал, непродуманные, вводящие в заблуждение выступления некоторых политиков, появляющиеся время от времени в армянских СМИ. Мне кажется, что такие политики руководствуются не интересами государства Армения и армянского народа, а, несомненно, преследуют свои узко политические цели. Понятно, что никто в жизни не гарантирован от ошибок, особенно когда сражается против врага с доминирующей армией, с большой силой и оружием. Но нельзя использовать временные трудности, чтобы сеять недоверие и подозрительность в армянском обществе», - отметил он.

Александр Божко подчеркнул, что в этот решающий момент армянскому обществу необходимы консолидация, национальное согласие, готовность поставить общие интересы выше личных.

«Ведь, как показывает история, не все решается силой оружия, многое зависит от единства народа, борющегося против агрессора, защищая свою Родину, что является залогом боеспособности и высокого боевого духа армии. Поэтому я взываю к присущему армянам здравому смыслу, благодаря которому армянский народ смог выжить в течение тысячелетий в перипетиях истории. Подтвердите, что уроки Сардарапата до сих пор живы в памяти армянского народа. Ведь сегодняшняя война - это та же героическая битва при Сардарапате, когда армянский народ смог объединиться, победить турецких захватчиков и создать государство. Я верю в вас, в вашу победу, мои смелые армянские братья и сестры! Ну, Бог с вами», - добавил Александр Божко.