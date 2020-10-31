Совместное заявление сопредседателей МГ ОБСЕ по итогам женевских встреч 

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Российская Федерация), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шeффер (Соединенные Штаты Америки) выступили с заявлением по итогам отдельных встреч с главами МИД Армении и Азербайджана и встречи глав МИД двух государств. Как сообщает Арменпресс, в заявлении говорится:

“Сопредседатели встретились отдельно и совместно с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым 30 октября. Во встречах также принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. Они также провели консультации с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди и президентом МККК Петером Маурером.

Сопредседатели в очередной раз призвали стороны выполнить в полном объеме свои обязательства, в том числе немедленное установление прекращения огня по гуманитарным соображениям, в соответствии с Московским совместным заявлением от 10 октября, которое стороны подтвердили с Парижем 17 октября и в Вашингтоне 25 октября.

Без ущерба для выполнения прекращения огня или других обязательств стороны договорились предпринять ряд шагов в срочном порядке, в том числе:

- стороны не будут преднамеренно нацеливаться на гражданское население или невоенные объекты в соответствии с международным гуманитарным правом;

- стороны будут активно участвовать в осуществлении процесса обмена телами погибших на поле боя, предоставив МККК и офису личного представителя действующего председателя ОБСЕ необходимые гарантии безопасности;

- в течение одной недели стороны предоставят МККК и офису личного представителя действующего председателя ОБСЕ список имеющихся на данный момент военнопленных в целях обеспечения доступа и возможного обмена;

- в письменном виде стороны предоставят замечания и вопросы, связанные с возможными верификационными механизмами для мониторинга прекращением огня, в соответствии с пунктом 2 совместного заявления от 10 октября.

Стороны провели открытый и предметный обмен мнениями, направленный на уточнение их переговорных позиций по ключевым элементам всеобъемлющего решения в соответствии с пунктом 3 совместного заявления от 10 октября.

Сопредседатели продолжат интенсивную работу со сторонами в поиске мирного урегулирования конфликта”.