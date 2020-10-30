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На греческом Самосе из-за землетрясения рухнула церковь Божьей Матери

На греческом Самосе из-за землетрясения рухнула церковь Божьей Матери

Церковь Божьей Матери в городе Неон-Карловаси на греческом острове Самос рухнула вследствие землетрясения, передает Арменпресс со ссылкой на gazeta.ru.

В частности, разрушился купол.

На других зданиях острова тоже есть серьезные повреждения.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Эгейском море. Эпицентр находился в 34 км от Измира и в 14 км от Неон-Карловаси.

Землетрясение ощущалось и в греческих Афинах.


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