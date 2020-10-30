Секретарь Совбеза РФ предупредил об активизации радикальных исламистов в России
18:54, 30 Октябрь, 2020
Радикальные исламские фундаменталисты наращивают распространение своей идеологии в стране. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил на совещании по вопросам национальной безопасности в ЦФО секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"В целях вовлечения молодежи в противоправную деятельность представителями радикальных исламских фундаменталистов активизирована работа по принятию ислама лицами, не относящимися традиционно к народностям мусульманской культуры", — цитирует Патрушева пресс-служба Совбеза.
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